Бышовец не исключает, что Бердыев может вернуться в «Рубин»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал возможное возвращение Курбана Бердыева в казанский «Рубин».

«Этого нельзя исключать. Его работа в «Рубине» и те условия, в которых ему приходилось там работать, действительно себя оправдывали. В клубе с ним хорошо знакомы, прекрасно понимают, в какой футбол будет играть «Рубин» в случае его назначения. Другой вопрос, готовы ли они пойти на этот шаг. Если готовы, то в скором времени мы его там увидим в третий раз», — приводит слова Бышовца RT.

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Бердыев был тренером «Рубина» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.