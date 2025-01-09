Булыкин считает, что «Локомотиву» зимой нужно купить 3-4 топ-игрока, чтобы бороться за чемпионство в РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, какие позиции надо укрепить железнодорожникам во время зимнего трансферного окна.

«Локомотиву» зимой нужно купить 3-4 топ-игрока, чтобы бороться за чемпионство в РПЛ. Железнодорожникам стоит приобрести забивного нападающего, атакующего полузащитника и центрального защитника. Но весь вопрос заключается в финансовых возможностях красно-зеленых. Если у клуба есть деньги, то можно усиляться до бесконечности и подписать хоть Криштиану Роналду с Лионелем Месси», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.