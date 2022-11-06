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Сегодня, 12:31

В «Ахмате» не рассматривают возможность подписания Дзюбы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб не рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний футболист расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

«У нас нет информации, что Дзюба покинул «Адана Демиспор». У нас сейчас есть три нападающих в команде, других игроков мы не рассматриваем», — приводит Metaratings слова Айдамирова.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» в августе 2022 года на правах свободного агента, на его счету 1 гол в 5 матчах за команду.

Контракт Дзюбы с турецким клубом действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год. Российский форвард не попадал в заявку команды в последних двух матчах.

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Источник: https://metaratings.ru/news/v-akhmate-ne-rassmatrivayut-vozmozhnost-podpisaniya-dzyuby-1405973/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Артем Дзюба
Футбол
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
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