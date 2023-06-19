Маклаков заявил, что Промес обязан продолжить выступление за «Спартак»

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков отреагировал на новость о тюремном приговоре форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Никак не отношусь к приговору Промеса в Нидерландах. Он же сейчас в России. Что ему грозит? Ничего», — приводит «Спорт День за Днем» слова Маклакова.

Также он ответил на вопрос, должен ли Промес продолжать выступать за «Спартак».

«Обязан», — добавил артист.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.