Булыкин предположил, что Марио Фернандес хочет завершить карьеру

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями после новости о том, что защитник Марио Фернандес разорвал контракт с бразильским «Интернасьоналом».

«Думаю, вряд ли нужно ЦСКА его возвращать. А почему он разорвал контракт, лучше у него, конечно, спросить. Думаю, с футболом он хочет закончить и ЦСКА точно нужно смотреть на молодых футболистов. Это будет намного правильнее», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».