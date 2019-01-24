Бранислав Иванович: "Главная цель "Зенита" – чемпионство"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился своими ожиданиями о предстоящей встрече против "Фенербахче"​ в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, сообщает официальный сайт питерской команды. 34-летний сербский футболист считает, что главная цель для клуба в текущем сезоне – победа в чемпионате России.

Первый матч с "Фенербахче" пройдет в Турции 12 февраля.

– Вы упомянули о Лиге Европы. Что скажете о ближайшем сопернике?

– "Фенербахче" – серьезная команда. Результаты у них, правда, сейчас очень плохие, но турки наверняка очень ждут матчей с нами. Эти игры могут перевернуть для них в лучшую сторону весь сезон, поэтому первая же встреча в Стамбуле будет особенной. Но и мы себя серьезно к ней готовим. Она окажется важной, однако еще не решающей, ведь еще есть ответная игра дома. А главной целью "Зенита" в этом году должно быть чемпионство, – приводит слова Ивановича пресс-служба сине-бело-голубых.