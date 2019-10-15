Божович объяснил, в чем фишка Соболева. И дело точно не в фарте

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович сказал, что результативность форварда команды Александра Соболева — это не только фарт.

— В чем секрет успеха Соболева? — О фарте не может быть разговора, — цитирует «Комсомольская правда в Самаре» Божовича. — Бывает один раз фартит, два раза. Но он забивает постоянно. Просто он очень хорош в штрафной площади, хорошо пользуется и левой, и правой ногой, и головой. Думаю, что работа над собой, которую он сделал, помогла в достижении такой игры.

Важно, что он не только забивает, но и очень хорошо делает голевые передачи. Важно, что он вообще не жадный. Передача, которую он отдал Канунникову с «Тамбовом» — вообще шедевр.

Соболев с 10 голами в 12 матчах делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с форвардом «Ростова» Элдором Шомуродовым.

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