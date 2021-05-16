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Боярский: «Не надеюсь на «Спартак» в Европе. Вся надежда на «Зенит»!»

16:50
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Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча 30-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (2:2).

«Мне все равно на «Спартак» в Европе. «Зенит» далеко впереди! А Дзюба — лучший голеадор. Почему не показывают его голы? А то все про «Спартак»... Шансов в Европе у красно-белых не будет! Пока есть «Зенит» — им ничего не светит. Не надеюсь на «Спартак» в Европе. Вся надежда на «Зенит!» — сказал Боярский «СЭ»

«Спартак» занял второе место с 57 очками и пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Локомотив» с 56 баллами стал третьим и благодаря победе в Кубке России выступит в групповом турнире Лиги Европы.

(Владислав Флегонтов)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90

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