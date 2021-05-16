Боярский: «Не надеюсь на «Спартак» в Европе. Вся надежда на «Зенит»!»

Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча 30-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (2:2).

«Мне все равно на «Спартак» в Европе. «Зенит» далеко впереди! А Дзюба — лучший голеадор. Почему не показывают его голы? А то все про «Спартак»... Шансов в Европе у красно-белых не будет! Пока есть «Зенит» — им ничего не светит. Не надеюсь на «Спартак» в Европе. Вся надежда на «Зенит!» — сказал Боярский «СЭ»

«Спартак» занял второе место с 57 очками и пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Локомотив» с 56 баллами стал третьим и благодаря победе в Кубке России выступит в групповом турнире Лиги Европы.

(Владислав Флегонтов)