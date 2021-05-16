Боярский: «Не надеюсь на «Спартак» в Европе. Вся надежда на «Зенит»!»
Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча 30-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (2:2).
«Мне все равно на «Спартак» в Европе. «Зенит» далеко впереди! А Дзюба — лучший голеадор. Почему не показывают его голы? А то все про «Спартак»... Шансов в Европе у красно-белых не будет! Пока есть «Зенит» — им ничего не светит. Не надеюсь на «Спартак» в Европе. Вся надежда на «Зенит!» — сказал Боярский «СЭ»
«Спартак» занял второе место с 57 очками и пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Локомотив» с 56 баллами стал третьим и благодаря победе в Кубке России выступит в групповом турнире Лиги Европы.
(Владислав Флегонтов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю