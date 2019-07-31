17:39 | Футбол — РПЛ

"Боруссия" подтвердила переход Шюррле и пожелала ему удачи в "Спартаке"

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Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле перешел в "Спартак", сообщает официальный Twitter немецкого клуба.

- Андре Шюррле перейдет в аренду в "Спартак" до июня 2020 года, - говорится в сообщении. - Мы желаем ему удачи.

 За красно-белых немец будет выступать под 20-м номером.

В прошлом сезоне 28-летний Шюррле выступал за "Фулхэм", в составе которого провел 25 матчей и забил 6 мячей. Ранее он играл за такие клубы, как "Байер", "Челси" и "Вольфсбург"

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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