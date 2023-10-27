Игнатьев — об одном из своих преемников: «Юный Черчесов возмущался, когда ему не добивали мяч даже с метра»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил о том, каким был молодой Станислав Черчесов, с которым он много лет работал.

— Сложно было работать с вратарем Черчесовым?

— Наоборот! Когда он был еще подростком, мы вдвоем тренировались. Было это то ли в Ницце, то ли в Монако, на гостиничном поле. Я ему сказал, как надо брать мяч — мне так виделось. Но я же не вратарь и не понимал в этом ничего! Поэтому очень хорошо, что появились тренеры вратарей.

А Стас в 14 или 15 лет вежливо, но уверенно возразил. И мне сразу стало понятно, что Черчесов станет личностью. Разумеется, я не мог знать, в какого вратаря, а потом тренера он превратится, но то, что будет личностью, сможет отвечать за содеянное, спорить и доказывать свою правоту — уже был уверен. И он очень много работал, каждый эпизод отрабатывал от и до.

Даже совсем юный Черчесов очень расстраивался, когда на тренировке кто-то не добивал ему мяч после отскока от него. Стас очень возмущался и просил делать так, как будет в игре. Говорил: «Бейте мне в лицо, куда угодно, чтобы я реагировал!» Многие вратари возмущаются, когда на тренировках им добивают с метра. А Стас, наоборот, этого требовал. Потому что в игре не будут спрашивать — а можно тебе с метра ударить?