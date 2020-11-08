Больше «Локомотив» пропускал только при Черевченко
Поражение от «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России оказалось для «Локомотива» одним из самых крупных в современной истории. Железнодорожники семь раз уступали с разницей в четыре мяча (четырежды в высшем дивизионе) и однажды получили 0:5 — от «Баварии» в Кубке УЕФА- В чемпионате красно-зеленые трижды пропускали больше четырех голов — от «Динамо» в воскресенье (1:5), «Зенита» в сезоне-2018/19 и «Кубани» в сезоне-2015/16. (Кирилл Бурдаков)
Самые крупные поражения «Локомотива» в российской истории
|
Дата
|
Турнир
|
Главный тренер
|
Соперник
|
Счет
|
26.09.1995
|
Кубок УЕФА
|
Юрий Семин
|
Бавария (д)
|
0:5
|
01.11.2015
|
Чемпионат
|
Игорь Черевченко
|
Кубань (г)
|
2:6
|
15.03.2018
|
Лига Европы
|
Юрий Семин
|
Атлетико (д)
|
1:5
|
08.11.2020
|
Чемпионат
|
Марко Николич
|
Динамо (г)
|
1:5
|
19.09.2001
|
Лига чемпионов
|
Юрий Семин
|
Реал (г)
|
0:4
|
21.03.2012
|
Кубок России
|
Жозе Коусейру
|
Рубин (г)
|
0:4
|
26.04.2017
|
Чемпионат
|
Юрий Семин
|
ЦСКА (г)
|
0:4
|
06.12.2019
|
Чемпионат
|
Юрий Семин
|
Арсенал (г)
|
0:4