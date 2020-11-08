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Больше «Локомотив» пропускал только при Черевченко

23:24
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Поражение от «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России оказалось для «Локомотива» одним из самых крупных в современной истории. Железнодорожники семь раз уступали с разницей в четыре мяча (четырежды в высшем дивизионе) и однажды получили 0:5 — от «Баварии» в Кубке УЕФА- В чемпионате красно-зеленые трижды пропускали больше четырех голов — от «Динамо» в воскресенье (1:5), «Зенита» в сезоне-2018/19 и «Кубани» в сезоне-2015/16. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения «Локомотива» в российской истории

Дата

Турнир

Главный тренер

Соперник

Счет

26.09.1995

Кубок УЕФА

Юрий Семин

Бавария (д)

0:5

01.11.2015

Чемпионат

Игорь Черевченко

Кубань (г)

2:6

15.03.2018

Лига Европы

Юрий Семин

Атлетико (д)

1:5

08.11.2020

Чемпионат

Марко Николич

Динамо (г)

1:5

19.09.2001

Лига чемпионов

Юрий Семин

Реал (г)

0:4

21.03.2012

Кубок России

Жозе Коусейру

Рубин (г)

0:4

26.04.2017

Чемпионат

Юрий Семин

ЦСКА (г)

0:4

06.12.2019

Чемпионат

Юрий Семин

Арсенал (г)

0:4

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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