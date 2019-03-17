Болельщики ждали 11 лет фото с Акинфеевым. Желание сбылось

Официальный Твиттер ЦСКА опубликовал фотографию после матча 20-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0), где болельщики запечатлены с капитаном и голкипером армейцев Игорем Акинфеевым. Фанаты 11 лет мечтали сфотографироваться с 32-летним россияниным, гласит баннер.

– Тот момент, когда дождался, – написал ЦСКА в Твиттере.

ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. Следующую игру красно-синие проведут с "Уфой" 31 марта.

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