Болельщики "Рубина" признали Кварацхелию лучшим игроком матча с "Локомотивом"

Полузащитник "Рубина" Хвичи Кварацхелия был признан болельщиками клуба лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата с "Локомотивом" (1:1), cообщается в официальном Twitter клуба.

Гол 18-летнего Кварацхелии на 76 минуте матча позволил казанцам отыграться и набрать одно очко в выездной встрече с московской командой. С февраля этого года грузин находился в аренде у "Локомотива", однако железнодорожники вопреки желанию главного тренера Юрия Семина видеть игрока в составе команды не смогли удержать Карацхелию. Его контракт с "Рубином" будет действовать до 30 июня 2024 года.