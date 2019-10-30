Болельщики «Рубина» и «Урала» скандировали оскорбления в адрес «Амкара». Оба клуба наказаны

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 14-го тура чемпионата России «Рубин» — «Урал» (0:0). Оба клуба по итогам тура наказаны за то, что болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес футбольного клуба «Амкар», прекратившего существование летом 2018 года.

— Болельщики «Рубина» зажгли 2 петарды, за это казанский клуб наказан штрафом в 20 тысяч рублей. Кроме того, фанаты обеих команд скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Амкар». «Урал» за скандирование наказан штрафом в 10 тысяч рублей, «Рубин» — штрафом в 20 тысяч, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)