РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Болельщики «Рубина» и «Урала» скандировали оскорбления в адрес «Амкара». Оба клуба наказаны

15:22
Теги:

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 14-го тура чемпионата России «Рубин» — «Урал» (0:0). Оба клуба по итогам тура наказаны за то, что болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес футбольного клуба «Амкар», прекратившего существование летом 2018 года.

— Болельщики «Рубина» зажгли 2 петарды, за это казанский клуб наказан штрафом в 20 тысяч рублей. Кроме того, фанаты обеих команд скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Амкар». «Урал» за скандирование наказан штрафом в 10 тысяч рублей, «Рубин» — штрафом в 20 тысяч, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир