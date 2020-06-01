Болельщики признали стадион «Краснодара» лучшим в чемпионате России
17:40
Стадион «Краснодара» был признан лучшей ареной в РПЛ в ходе голосования среди болельщиков, информирует пресс-служба чемпионата России.
Опрос проходил в официальном Instagram РПЛ. В финале голосования стадион «быков» конкурировал с «Газпром Ареной» («Зенит») и набрал — 57% голосов против 43%.
«Краснодар» занимает третье место с 41 баллом в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. Чемпионат России возобновится 21 июня.
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