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Болельщики признали стадион «Краснодара» лучшим в чемпионате России

17:40
Домашний стадион «Краснодара». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Домашний стадион «Краснодара». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Стадион «Краснодара» был признан лучшей ареной в РПЛ в ходе голосования среди болельщиков, информирует пресс-служба чемпионата России.

Опрос проходил в официальном Instagram РПЛ. В финале голосования стадион «быков» конкурировал с «Газпром Ареной» («Зенит») и набрал — 57% голосов против 43%.

«Краснодар» занимает третье место с 41 баллом в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. Чемпионат России возобновится 21 июня.

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