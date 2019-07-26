Болельщики "Динамо" извинились перед командой

Болельщики московского "Динамо" перед домашним матчем 3-го тура с "Уралом" вывесили на трибуне баннер "Ребята, простите!!! Мы рядом до конца".

Баннер вывешен на среднем ярусе фанатской трибуны "Д" за воротами бело-голубых. Вероятно, болельщики просят прощения за то, что не поддержали футболистов после поражения от "Рубина" в предыдущим туре. Игроки, уступив на последних минутах, пытались скандировать с фанатами "Только Яшин, только "Динамо", но в ответ получили только "Не позорьте имя "Динамо"!". (Александр Рогулев)