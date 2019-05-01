В матчах 26-го тура чемпионата России из восьми арбитров ближе всех к мячу, по данным InStat, располагались Сергей Иванов ("Краснодар" – ЦСКА) и Сергей Лапочкин ("Локомотив" – "Енисей"), в ключевых эпизодах – Сергей Карасев ("Анжи" – "Ростов").
Дальше других – Алексей Еськов ("Зенит" – "Крылья Советов"), а в ключевых эпизодах – Владимир Москалев ("Динамо" – "Ахмат"). (Александр Бобров)
Среднее расстояние до мяча
|
Арбитр
|
Матч
|
Расстояние (в ключевых эпизодах)
|
Сергей Иванов
|
Краснодар – ЦСКА – 2:0
|
13,2 (16,86)
|
Сергей Лапочкин
|
Локомотив – Енисей – 2:1
|
13,7 (14,43)
|
Николай Волошин
|
Оренбург – Арсенал – 1:1
|
13,9 (14,83)
|
Владимир Москалев
|
Динамо – Ахмат – 0:0
|
14,5 (17,63)
|
Сергей Карасев
|
Анжи – Ростов – 1:1
|
15,9 (13,75)
|
Михаил Вилков
|
Уфа – Урал – 4:1
|
16,0 (15,68)
|
Василий Казарцев
|
Спартак – Рубин – 1:1
|
16,7 (15,68)
|
Алексей Еськов
|
Зенит – Крылья Советов – 4:2
|
18,7 (17,3)