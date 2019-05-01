В матчах 26-го тура чемпионата России из восьми арбитров ближе всех к мячу, по данным InStat, располагались Сергей Иванов ("Краснодар" – ЦСКА) и Сергей Лапочкин ("Локомотив" – "Енисей"), в ключевых эпизодах – Сергей Карасев ("Анжи" – "Ростов").

Дальше других – Алексей Еськов ("Зенит" – "Крылья Советов"), а в ключевых эпизодах – Владимир Москалев ("Динамо" – "Ахмат"). (Александр Бобров)

Среднее расстояние до мяча