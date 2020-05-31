«Благодарен за то, что дал проявить себя». Магкеев попрощался с Семиным

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев попрощался с главным тренером Юрием Семиным. Специалист покидает клуб в связи с истечением контракта 31 мая. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

— Перед игрой с «Зенитом» чтобы расслабить меня Семин начал спрашивать, придут ли мои родители на игру, и сильно удивлялся, когда я сказал, что из Владикавказа, а не из Питера, — сказал Магкеев на видео в Twitter клуба. — Мы посмеялись.

Юрию Павловичу я благодарен за то, что дал проявить себя. Это тренер с большой буквы не только для меня, но и для ребят, которые начали играть при нем, а также для болельщиков и клуба в целом. Хочу пожелать ему здоровья, а победы к нему и так придут.