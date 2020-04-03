Бийола не устраивает его положение в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал в интервью словенским СМИ, что его не устраивает роль в московской команде. По словам 21-летнего хавбека, он получает слишком мало игровой практики.

— Я недоволен своим нынешним положением в команде, количеством сыгранных минут, — цитирует Vecer Бийола. — Я здесь уже два года, но играю очень мало. Мне не удастся таким образом прогрессировать. Если бы я играл чаще, то чувствовал бы себя прекрасно. Это было бы идеально. Но сейчас у меня нет развития. Посмотрим, как все сложится дальше. Но это все усложняет. Я не удовлетворен. Пока нет ни в чем ясности. Мы все находимся в странном положении. Сложно что-то говорить о будущем.

Бийол перешел в ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате России 18 матчей, забил один мяч, сделал одну голевую передачу.