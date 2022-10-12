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12 октября, 12:54

В «Маккаби» отреагировали на новость об интересе «Спартака» и ЦСКА к Лави

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Нета Лави.
Фото Reuters

Пресс-атташе израильского «Маккаби» из Хайфы Давид Базак в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил об отсутствии информации об интересе московских ЦСКА и «Спартака» к капитану Нета Лави.

«Интерес «Спартака» и ЦСКА к нашему капитану Нета Лави? К сожалению, нам ничего не известно об этом», — сказал Базак «СЭ».

Ранее информировали, что армейцы уже пытались подписать Лави около 2 лет назад, однако тогда «Маккаби» не согласился продавать полузащитника.

Нета Лави — воспитанник «Маккаби», в сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах команды и не отличился результативными действиями. Также у на его счету 10 игр в составе сборной Израиля за всю карьеру.

Футбол
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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