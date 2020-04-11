Билич считает, что ему не удалось реализовать все свои идеи в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич признался, что у него остались хорошие воспоминания от работы в России.

51-летний Билич тренировал «Локомотив» с 2012 по 2013. Под его руководством москвичи заняли 9-е место в РПЛ и вылетели в 1/8 финала Кубка России.

«Я очень люблю «Локомотив», несмотря на то что провел там не лучшее время, да и всего-то один год, — приводит слова Билича RT. — Сезон был так себе, но воспоминания о городе, стране и самом клубе очень приятные. Я до сих пор каждую неделю общаюсь со Степой — моим переводчиком в клубе. Мы переписываемся перед каждой игрой «Локомотива». Ведран Чорлука все еще там, как и другие футболисты, которые играли при мне. Это прекрасный клуб с особенными болельщиками, многие из которых молодые. Клуб сейчас очень неплохо выступает. Мне очень понравилось в России. Жаль, что результаты были слабые и существовали разногласия с руководством клуба. Я, увы, не смог реализовать там все свои идеи. Но у меня осталось много друзей и приятных воспоминаний».