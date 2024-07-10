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Сегодня, 15:21

BetBoom стал спонсором ФК «Локомотив»

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Букмекерская компания BetBoom и футбольный клуб «Локомотив» заключили контракт на 4 года.

«Мы очень рады началу нашего сотрудничества. Могу сказать, что работа с первого дня началась очень активно. Она направлена прежде всего на наших болельщиков, чтобы создать максимально комфортные условия на стадионе, повысить интерес к матчам «Локомотива». С нашим партнером мы будем делать больше интересных историй во время матчей», — сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

«Локомотив» в сезоне РПЛ-2023/24 занял четвертое место.

Софья Грецкая

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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