BetBoom стал спонсором ФК «Локомотив»

Букмекерская компания BetBoom и футбольный клуб «Локомотив» заключили контракт на 4 года.

«Мы очень рады началу нашего сотрудничества. Могу сказать, что работа с первого дня началась очень активно. Она направлена прежде всего на наших болельщиков, чтобы создать максимально комфортные условия на стадионе, повысить интерес к матчам «Локомотива». С нашим партнером мы будем делать больше интересных историй во время матчей», — сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

«Локомотив» в сезоне РПЛ-2023/24 занял четвертое место.

Софья Грецкая