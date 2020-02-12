Березуцкий согласен с Кокориным, отказавшимся переходить в «Сочи»

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий, вернувшийся в структуру клуба, в интервью «СЭ» отметил, что понимает нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который этой зимой отказался от перехода в «Сочи».

— Понимаете Кокорина, который не хочет уходить в аренду в «Сочи», так как решение, видимо, было принято без него?

— Я не до конца знаю всей ситуации. Просто, как и все, читал информацию в прессе. Если Саша действительно не знал, что его без его ведома отправили в «Сочи», то это по меньшей мере не очень красиво. Я не понимаю, как в такой ситуации действовать футболисту! Считаю, он поступил правильно, отказавшись куда-либо ехать. Такого вообще не должно происходить. Никогда. Это нонсенс! По-человечески Кокорин поступил правильно — взял и остался. (Виталий Айрапетов)

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