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Бенедикт Хеведес попрощался с «Локомотивом»

12:36
Бенедикт Хеведес. Фото ФК «Локомотив».
Бенедикт Хеведес. Фото ФК «Локомотив».
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Защитник Бенедикт Хеведес в Twitter попрощался в «Локомотивом» и поблагодарил клуб.

— Спасибо, «Локомотив»! Было очень приятно, — написал немец.

— Большое спасибо, — добавил он по-русски.

В сезоне-2019/20 Хеведес провел 24 матча за красно-зеленых и не отметился результативными действиями. Футболист выступал за москвичей с 2018 года. Вместе с командой немец становился обладателем Кубка России (2018/19) и обладателем Суперкубка страны (2019).

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