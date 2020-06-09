Бенедикт Хеведес попрощался с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хеведес в Twitter попрощался в «Локомотивом» и поблагодарил клуб.

— Спасибо, «Локомотив»! Было очень приятно, — написал немец.

— Большое спасибо, — добавил он по-русски.

В сезоне-2019/20 Хеведес провел 24 матча за красно-зеленых и не отметился результативными действиями. Футболист выступал за москвичей с 2018 года. Вместе с командой немец становился обладателем Кубка России (2018/19) и обладателем Суперкубка страны (2019).