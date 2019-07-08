Бенедикт Хеведес: "Каждый из нас хочет выиграть чемпионат России"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес прокомментировал победу в Суперкубке России над "Зенитом" (3:2).

– Мы здорово начали сезон, выиграв Суперкубок, – цитируют "Известия" Хеведеса. – Нужно сохранить победный настрой и на чемпионат страны. Будем стараться прогрессировать и работать над собой каждый день, чтобы стать лучше. Каждый из нас хочет выиграть чемпионат России.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр