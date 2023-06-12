Белоус считает, что Акинфеев после окончания карьеры игрока может стать топ-менеджером футбольного клуба

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус поделился мнением о том, готов ли вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев к должности менеджера или вице-президента московского клуба.

«Евгений Леннорович знает Акинфеева очень хорошо, но в любом случаи нужно понимать, что тренер это профессия, на нее нужно учиться. Вице-президент — это уже должность, но для нее тоже нужно обладать определенными навыками. То, что Акинфеев крайне незаурядный человек и ничем ограничен, никто не сомневается. Я думаю, что у него будет большая серьезная карьера, он великий футболист. Можно пожелать ему только всего хорошего и удачи. Что касается менеджера, для него нужны не только определенные знания, но и качества, который, на мой взгляд, у Акинфеева есть. Это умение брать на себя ответственность, брать на себя решение. Поэтому у него есть все, чтобы стать топ-менеджером футбольного клуба», — приводит «Спорт День за Днем» слова Белоуса.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка. Контракт 37-летнего голкипера с ЦСКА истекает в июне 2024 года.