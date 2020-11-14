Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением об уровне российского футбола.

— Футбол в России намного лучше, чем я ожидал, — приводит слова Бауэра Express.de. — Топ-клубы, как «Зенит», который играет в Лиге чемпионов почти каждый год, и все московские команды произвели на меня огромное впечатление в плане футбола.

— Как бы вы оценили уровень РПЛ по сравнению с чемпионатом Германии?

— РПЛ, конечно, даже близко не так хороша, как бундеслига. Тем не менее я вполне уверен, что топ-клубы РПЛ, «Зенит» и московские команды, в Германии боролись бы за еврокубковые места. Конечно, с учетом отставания от «Баварии» и дортмундской «Боруссии».