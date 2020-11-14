Бауэр — об уровне РПЛ: «Зенит» и московские команды в бундеслиге боролись бы за еврокубки»
Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением об уровне российского футбола.
— Футбол в России намного лучше, чем я ожидал, — приводит слова Бауэра Express.de. — Топ-клубы, как «Зенит», который играет в Лиге чемпионов почти каждый год, и все московские команды произвели на меня огромное впечатление в плане футбола.
— Как бы вы оценили уровень РПЛ по сравнению с чемпионатом Германии?
— РПЛ, конечно, даже близко не так хороша, как бундеслига. Тем не менее я вполне уверен, что топ-клубы РПЛ, «Зенит» и московские команды, в Германии боролись бы за еврокубковые места. Конечно, с учетом отставания от «Баварии» и дортмундской «Боруссии».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.