Владелец ростовского СКА, рэпер Баста рассказал о своем отношении к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

— Конечно, Галицкий — это вершина, — сказал в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч Премьер» Баста. — Для меня он большущий пример. Хотел бы я с ним пообщаться на футбольные темы? Для меня это было бы честью. Я люблю узнавать новое — это интересно. Я понимаю, что такое футбол. Я понимаю, кто такие предатели, которые его портят. Но я не знаю, как правильно тренировать. Моя роль — прийти и сказать: «Ребята, мы в вас верим». Моя футбольная мечта — Лига чемпионов. Мне сейчас 40 лет, давай встретимся, когда мне будет 50. Я уверен, что все это время буду в клубе. Надеюсь, что буду заниматься СКА до конца своих дней.