Барриос заявил, что Малком был очень важным игроком «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос отреагировал на уход Малкома из команды.

«Малком был очень важным игроком нашей команды, он делал результат. Но в то же время команда хорошо осваивается без него. Надеюсь, мы сможем полноценно адаптироваться и продолжить борьбу до конца чемпионата. Кто-то уходит из команды, кто-то — приходит. Его уход, скажем так, должен был произойти. Но сейчас важно то, где находимся мы», — приводит слова Барриоса Metaratings.ru.

Малком выступал за «Зенит» с лета 2019 года. 3 августа клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе 26-летнего футболиста в «Аль-Хиляль».