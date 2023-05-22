Барбоза назвал Семака лучшим тренером РПЛ в этом сезоне

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о тренерах, которые лучше других проявили себя в нынешнем сезоне РПЛ.

«Естественно, лучшим тренером в этом сезоне был тот, кто стал чемпионом. Это Сергей Семак, который с «Зенитом» занял первое место. Отличную работу проводит главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка. Хорошо себя показал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

Семак работает в «Зените» с 2018 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом России и один раз выигрывала Кубок страны.

«Спартак» под руководством Абаскаля после 28-ми туров идёт на третьем месте в турнирной таблице и борется за серебряные медали. «Оренбург» расположился на восьмой строчке.