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Баранник считает, что «Локомотив» не виноват в ситуации с Изидором

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Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал ситуацию между железнодорожниками и нападающим Вильсоном Изидором.

«Какая может быть вина «Локомотива», если подписано соглашение с игроком? Очевидно, что здесь игрок нарушает правила. Конечно, это вопрос для юристов. Всех нюансов мы не знаем. Исходя из информации, доступной в прессе, именно игрок принял такое решение, договорившись с клубом. Недавно была ситуация в «Зените», где игрок долго не возвращался. Но он вернулся. Сейчас играет очень хорошо. Здесь каждый клуб принимает свое решение. Приведенный пример является достойным среди последнего. В конце концов договорились, игрок продолжает играть на ведущих ролях», — приводит «Спорт День за Днем» слова Баранника.

3 сентября стало известно о нежелании Изидора возвращаться в Россию. Он играет за «Локомотив» с 2022 года. Всего футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач.

Сообщалось, что 23-летний футболист может продолжить карьеру в Греции, Сербии или Турции, так как в этих странах еще открыто трансферное окно. Утверждалось, что железнодорожники ведут переговоры с «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

Источник: Спорт День за Днем
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Дмитрий Баранник
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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16.09 21:15
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