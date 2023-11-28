Бальбуэна высказался об отсутствии игроков «Динамо» в составе национальной сборной России

Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался об отсутствии игроков московской команды в составе национальной сборной России.

«Я не знаю, почему в сборную России не вызываются игроки «Динамо». Это вопрос к главному тренеру. Любой российский футболист мог бы сыграть за сборную. Тюкавин не исключение. Также я могу представить в будущем товарищеский матч между сборными России и Парагвая. Это было бы здорово», — приводит слова Бальбуэна Metaratings.ru.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс». Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба.

В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 16 матчей и отдал одну результативную передачу.