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Балахнин считает, что «Ростов» не выдержал напряжения медальной гонки в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал поражение ростовчан от «Краснодара» в 28-м туре РПЛ (0:3).

«Трудно назвать причину поражения. Это уже какая-то система. Ведь провальная игра не одна. Это уже идет длительный период времени. Понятно, что команда не выдержала борьбы, напряжения. Ребята молодые, и они, скорее всего, уже выпали из медальной гонки. Конечно, рано пока об этом говорить официально, но судя по игре, медальные притязания маловероятны. «Краснодар» играл среди недели тяжелый матч, и я думал, что у ростовчан будет функциональное преимущество и эмоциональное. Все-таки выход «Краснодара» в финал Кубка отнял много энергии. Но «Ростов» в такой ситуации проиграл все. Особенно огорчили первые два гола. Они были забиты по центру ворот, где команда была выстроена, находилась в позиционной обороне — все перед глазами. И запускать так за спину — это не уровень клуба, который борется за медали», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Балахнина.

На данный момент «Ростов» с 50 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает 6-ю позицию, набрав 46 очков.

28 мая ростовчане сыграют с «Ахматом» в рамках 29-го тура РПЛ, а «быки» днем ранее встретятся с ЦСКА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005131530_balahnin_rostov_ne_vyiderjal_napryajeniya_medalnoy_gonki
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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