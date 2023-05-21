ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейцы обратятся в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по поводу спорных эпизодов в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто. Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался ВАР сразу в нескольких эпизодах. Считаем необходимым, чтобы РФС опубликовал переговоры судей в рамках нового формата коллег. Что касается поведения Александра Соболева или иных футболистов соперника, считаем, что давать оценку должны не мы, а руководство другой команды, болельщики, и, соответственно, КДК. Большое спасибо болельщикам за слова поддержки. Да, послевкусие очень неприятное, но речь в раздевалке Владимира Валентиновича, как и Игоря Владимировича, мотивирует, вдохновляет и объединяет», — написал Брейдо в Telegram-канале.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. ЦСКА располагается на 2-й строчке — 54 очка.