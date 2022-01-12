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12 января, 23:20

«Динамо» начало сбор без Шунина, Шиманьски, Бальбуэна, Евгеньева, Макарова и Лаксальта

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Как стало известно «СЭ», в сегодняшней первой тренировке в Катаре не приняли участие шесть футболистов «Динамо» — Шунин, Евгеньев, Бальбуэна, Лаксальт, Макаров и Шиманьски.

У кого-то из них симптомы простуды, кто-то сдал сомнительный тест, при этом не имея симптомов болезни. Проблемы у игроков возникли в отпуске — еще до общекомандного медобследования.

По мере выздоровления и при наличии отрицательных тестов футболисты будут присоединяться к партнерам. Пока же Сандро Шварц привлёк к тренировкам ряд футболистов «Динамо-2».

Антон Шунин
Себастьян Шиманьски
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
Фабиан Бальбуэна
1
2
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 - : -
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
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Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Краснодар

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

 15 1 0
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