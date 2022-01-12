«Динамо» начало сбор без Шунина, Шиманьски, Бальбуэна, Евгеньева, Макарова и Лаксальта

Как стало известно «СЭ», в сегодняшней первой тренировке в Катаре не приняли участие шесть футболистов «Динамо» — Шунин, Евгеньев, Бальбуэна, Лаксальт, Макаров и Шиманьски.

У кого-то из них симптомы простуды, кто-то сдал сомнительный тест, при этом не имея симптомов болезни. Проблемы у игроков возникли в отпуске — еще до общекомандного медобследования.

По мере выздоровления и при наличии отрицательных тестов футболисты будут присоединяться к партнерам. Пока же Сандро Шварц привлёк к тренировкам ряд футболистов «Динамо-2».