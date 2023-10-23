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Сегодня, 13:55

Бабич верит, что «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич считает, что московский клуб мог выступить лучше в начале сезона РПЛ, но игроки команды сохраняют веру в борьбу за чемпионство.

«Хорошая игра для «Спартака», я думаю, что мы были лучше, чем «Пари НН», у нас было много моментов, мы заслужили эту победу. Конечно, мы могли бы выступить лучше. Мы не удовлетворены, мы только на четвертом месте в таблице РПЛ. Но в кубке мы играли хорошо. Конечно, я надеюсь, что мы будем играть в следующих играх, как в матче с «Пари НН». Нам нужно показывать нашу игру, нам нужно исправлять много вещей. Конечно, я верю в то, что «Спартак» будет бороться за первое место в таблице РПЛ в этом сезоне. Потому что я здесь для этого», — приводит слова Бабича ТАСС.

После 12 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/19089989
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 - : -
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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