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Сегодня, 09:15

Бабаев об иске в ФИФА к «Удинезе»: «Все разумные способы решения вопроса исчерпаны»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Фото ПФК ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ» о том, что «Вест Хэм» подал апелляцию в CAS на решение палаты по разрешению споров ФИФА относительно дела Николы Влашича.

«Как вы знаете, мы выиграли дело в палате по разрешению споров ФИФА. «Вест Хэм» отказался это выполнять и подал апелляцию в CAS. Сложно спрогнозировать, сколько займет процесс, но скорее всего пару месяцев. Их мотивация? Думаю, они просто затягивают время, хотят воспользоваться ситуацией и не платить», — сказал Бабаев «СЭ».

3 апреля палата по разрешению споров ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Футболист перешел из российского в английский клуб летом 2021 года. В августе 2022 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» полностью не рассчитался за трансфер игрока, а в конце октября армейцы приняли решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса.

Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, проведя 108 матчей, забив 33 мяча и отдав 21 результативную передачу. Права на полузащитника принадлежат «Вест Хэму», в настоящее время 25-летний хорватский полузащитник на правах аренды выступает за итальянский «Торино». В сезоне-2022/23 он отметился 5 голами и 6 результативными передачами в 34 встречах во всех турнирах.

ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
ФИФА
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

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Локомотив

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Спартак

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