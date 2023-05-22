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Сегодня, 09:15

Сперцян не стал говорить о своем возможном уходе из «Краснодара»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о своем возможном уходе в европейский клуб.

— Я уже говорил, что эта тема сейчас закрыта. У нас впереди важные игры впереди. А как будет, посмотрим, я ничего не знаю.

— Есть ли у вас предложения?

— Я не знаю, честно.

— Вы как-то обсуждаете это с агентом?

— Нет, мы ничего не обсуждаем, у меня есть очень важные игры здесь. Я сконцентрирован. И все окружающие это знают.

— Будет ли красивая история, если выиграете Кубок с «Краснодаром» и уедете в Европу?

— Ну, красиво будет выиграть. Просто выиграть. Посмотрим (улыбается).

22-летний Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне он забил 14 голов и сделал 13 результативных передач в 35 матчах чемпионата и Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-spertsyan-tema-s-ot-ezdom-v-evropu-sejchas-zakry-ta-u-krasnodara-vperedi-vazhny-e-matchi/
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
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20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
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П
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