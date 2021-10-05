Бабаев: «С учетом многолетнего партнерства с «Матч ТВ» мы решили принять предложение «Газпром-Медиа»
15:27
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу того, что РПЛ не будет проводить тендер на телеправа и продолжит сотрудничество с «Матч ТВ».
«Мы заказали анализ компании «Нильсон». Были определены максимальный и минимальный порог цены на медиаправа. Мы превысили максимальную ожидаемую сумму прав. С учетом многолетнего партнерства с «Матч ТВ» и из преимуществ, мы посчитали правильным и единогласным принять предложение ГПМ. Цель, которая была поставлена, была выполнена до проведения конкурса», — сказал Бабаев.
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