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Бабаев: «С учетом многолетнего партнерства с «Матч ТВ» мы решили принять предложение «Газпром-Медиа»

15:27
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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу того, что РПЛ не будет проводить тендер на телеправа и продолжит сотрудничество с «Матч ТВ».

«Мы заказали анализ компании «Нильсон». Были определены максимальный и минимальный порог цены на медиаправа. Мы превысили максимальную ожидаемую сумму прав. С учетом многолетнего партнерства с «Матч ТВ» и из преимуществ, мы посчитали правильным и единогласным принять предложение ГПМ. Цель, которая была поставлена, была выполнена до проведения конкурса», — сказал Бабаев.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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