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Азмун рассказал, как Малком сильно ударил мячом по нему

00:50
Малком и Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Малком и Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» рассказал о видеозаписи, на которой его одноклубник Малком сильно бьет мячом по нему.

— Вы уже стали главной звездой сборов — видео, на котором Малком бьет мячом по вам быстро стало вирусным в соцсетях. В комментариях спрашивают: все в порядке? — вопрос Азмуну.

— Ха-ха, да, все нормально! У нас с ребятами было соревнование — мы исполняли пенальти на спор. Мне пришлось встать в ворота и подставиться под мяч. Когда нужно, Малком всегда неточно бьет, а тут попал прямо в цель! Даже не знаю, как так получилось, ха-ха.

— Часто вы устраиваете такие соревнования?

— В межсезонье иногда устраиваем подобные мини-турниры. Это полезно — помогает немного отвлечься, снять напряжение. Когда начинается игровой отрезок, уже не до этого — мы концентрируемся конкретно на матчах и на тренировках.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Сердаром Азмуном читайте здесь

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