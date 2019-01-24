Аяз Гулиев: "Надо себя сдерживать"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев ответил на вопросы после восстановительной тренировки, которая носила больше развлекательный характер.

– Как вам веселое занятие?

– Ничего такого трудного не было, главное было сконцентрироваться, вот на первом сборе были потяжелее задания.

– В ворота с отрицательного угла попали?

– Да.

– А сколько забили в мусорный бак?

– Три, кажется. Вообще такая тренировка дает эмоции, плюс над техникой поработали, ну и восстановление. Нагрузку скинули, вечером предыгровая, завтра игра, так что нормально – восстанавливаемся. Вчера вот нагрузились.

– С "Ростовом" была рубка. Болельщики ждут огня против "Зенита". А как в команде?

– Настрой только на победу. Как говорят, дерби двух столиц. По-другому быть не может. Выкладываемся в каждой игре.

– Почему так завелись в матче с "Ростовом"?

– Это не из-за того, что с "Ростовом" играли, так и против других может быть. Это идет от момента. В каком-то моменте судья сделал не так, как я чувствовал, вот я и завелся. И желтую я ненамеренно получал. Судья решил так.

– Как контролировать эмоции?

– Надо как-то себя сдерживать. Как еще? (Дмитрий Зеленов)​