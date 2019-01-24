Аяз Гулиев: "Надо себя сдерживать"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев ответил на вопросы после восстановительной тренировки, которая носила больше развлекательный характер.
– Как вам веселое занятие?
– Ничего такого трудного не было, главное было сконцентрироваться, вот на первом сборе были потяжелее задания.
– В ворота с отрицательного угла попали?
– Да.
– А сколько забили в мусорный бак?
– Три, кажется. Вообще такая тренировка дает эмоции, плюс над техникой поработали, ну и восстановление. Нагрузку скинули, вечером предыгровая, завтра игра, так что нормально – восстанавливаемся. Вчера вот нагрузились.
– С "Ростовом" была рубка. Болельщики ждут огня против "Зенита". А как в команде?
– Настрой только на победу. Как говорят, дерби двух столиц. По-другому быть не может. Выкладываемся в каждой игре.
– Почему так завелись в матче с "Ростовом"?
– Это не из-за того, что с "Ростовом" играли, так и против других может быть. Это идет от момента. В каком-то моменте судья сделал не так, как я чувствовал, вот я и завелся. И желтую я ненамеренно получал. Судья решил так.
– Как контролировать эмоции?
– Надо как-то себя сдерживать. Как еще? (Дмитрий Зеленов)