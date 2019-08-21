Атаманенко прокомментировал уход из «Спартака»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал свой уход из клуба. По согласованию с руководством красно-белых со следующей недели он будет консультировать клуб по вопросам коммерческой и маркетинговой деятельности до конца III квартала текущего года.

— Решение о смене работы действительно далось очень непросто, поскольку с лета 2014 года клуб стал для меня второй семьей, с которой мы вместе провели 5 интересных лет, а Москва стала для моих родных и близких новым домом, — приводит пресс-служба клуба словар Атаманенко. — Искренне желаю «Спартаку» множества побед на поле и за его пределами, новых трофеев, регулярного участия в еврокубках. Часть меня навсегда останется красно-белой, буду и впредь следить за клубом и болеть за него!

Атаманенко приступил к работе в «Спартаке» в 2014 году. До этого в течение 6 лет специалист занимал должность генерального директора «Донбасс-Арены» (домашнего стадиона донецкого «Шахтера»).

Атаманенко покидает «Спартак»