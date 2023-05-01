Асхабадзе о назначении Евсеева: «Контракт рассчитан точно не до конца сезона»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал корреспонденту «СЭ» назначение на пост главного тренера команды Вадима Евсеева.

— Мы рады приветствовать Вадима Валентиновича в нашем клубе. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Те цели и задачи, которые стоят перед командой, они не меняются. Основная цель — попытаться сохранить прописку в РПЛ. Если говорить в целом, то нужно попытаться сохранить то хорошее, что уже есть, и постараться исправить какие-то проблемные зоны. Но это уже прерогатива нового тренерского штаба. Срок контракта мы не комментируем. Это внутренняя политика клуба. Но соглашение точно не рассчитано только до конца этого сезона. Повторюсь, мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Сделали свой выбор, доверяем главному тренеру. Все обсудили, обговорили и движемся дальше.

В тренерский штаб Евсеева в воронежском клубе вошли Сергей Томаров и Владимир Сычев, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе.

«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 25 туров.