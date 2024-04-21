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Сегодня, 20:02

Артур рассказал об адаптации в «Зените»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Артур рассказал, как прошла адаптация в питерском клубе, а также поделился мнением о погоде в России.

— Можно ли сказать, что ваша адаптация в «Зените» прошла успешно?

— Не буду говорить, что полностью адаптировался ко всему. Чувствую, что есть куда расти не только в игровом плане, но и в психологическом. Процесс идет хорошими темпами. Безусловно, результативные действия на поле помогают. Буду усиленно работать, прекрасно знаю, в каком состоянии я могу назвать свою готовность стопроцентной. Пока еще она не достигнута.

— В пятницу в Петербурге шел снег, вы тренировались в непростых условиях. Сложно ли адаптироваться к климату?

— Это непривычно для меня. У меня на родине нет ни снега, ни дождя, ни холода. Поэтому я не могу сказать, что полностью адаптировался и ко всему привык. Я понимаю, в какой стране нахожусь, что здесь бывает по-разному. Привыкаю, хотя все это в новинку.

В этом сезоне бразилец провел 6 матчей в РПЛ, забив 2 гола.

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2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
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 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
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 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
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 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
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Краснодар – Факел
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