Артур рассказал об адаптации в «Зените»
Нападающий «Зенита» Артур рассказал, как прошла адаптация в питерском клубе, а также поделился мнением о погоде в России.
— Можно ли сказать, что ваша адаптация в «Зените» прошла успешно?
— Не буду говорить, что полностью адаптировался ко всему. Чувствую, что есть куда расти не только в игровом плане, но и в психологическом. Процесс идет хорошими темпами. Безусловно, результативные действия на поле помогают. Буду усиленно работать, прекрасно знаю, в каком состоянии я могу назвать свою готовность стопроцентной. Пока еще она не достигнута.
— В пятницу в Петербурге шел снег, вы тренировались в непростых условиях. Сложно ли адаптироваться к климату?
— Это непривычно для меня. У меня на родине нет ни снега, ни дождя, ни холода. Поэтому я не могу сказать, что полностью адаптировался и ко всему привык. Я понимаю, в какой стране нахожусь, что здесь бывает по-разному. Привыкаю, хотя все это в новинку.
В этом сезоне бразилец провел 6 матчей в РПЛ, забив 2 гола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2