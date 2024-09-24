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Сегодня, 17:45

Артига — о Глушакове: «Сложно тренироваться, когда в заявке 34 игрока»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото ФК «Химки»

Главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что перевод полузащитника Дениса Глушакова во вторую команду связан с большим количеством футболистов в заявке подмосковного клуба.

«Что касается Глушакова — сложно тренироваться, когда у тебя 34 игрока в команде. Я поговорил с руководством, и они поняли, что это невозможно. Бывает такое, что игроки теряют концентрацию на тренировках из-за их количества. Сложно тренировать такое количество игроков. Это касается не только Глушакова, но и других. Мы решили уменьшить количество игроков в команде. Глушаков будет во второй команде, что дальше — будет решаться руководителями и спортивным директором», — цитирует Артигу match.tv.

Ранее сообщалось, что Глушаков может расторгнуть контракт с «Химками» по причине конфликта с главным тренером. Сам футболист опроверг эту информацию, сославшись на большое количество игроков в команде.

Глушаков присоединился к «Химкам» минувшим летом, подписав контракт сроком на 1 сезон. Он провел за клуб 8 матчей, не отметившись результативными действиями. Также полузащитник известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и сборную России.

Источник: match.tv
Денис Глушаков
ФК Химки
Франк Артига
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