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Мирзов: «Ожидал иного результата в матче со «Спартаком»

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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче 2-го тура РПЛ.

«Ожидал несколько иного результата, если учесть, как мы играли в первом тайме. В первом тайме у нас были и моменты, и гол мы забили. Но в итоге после штрафного и такого гола эмоционально чуть упали», — цитирует Мирзова «РБ Спорт».

В следующем матче подмосковная команда примет «Оренбург» в 1-м туре группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» в этом же турнире сыграет дома с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 31 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
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Факел – Краснодар
 - : -
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