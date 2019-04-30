Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:1). Официальный Youtube-канал москвичей опубликовал видео с разбором встречи.

– Зобнин играл справа в обороне, потому что Ещенко еще не в кондициях. Наверное, он готов пока играть только один тайм. Думаю, что в матче с "Рубином" был оптимальный состав. Зе Луиш менее созидательный игрок, чем Адриану, он больше силовой форвард. Фернанду играет выше всех в треугольнике полузащиты, поэтому и оказался на той позиции, когда забил гол. "Спартак" отдал мяч "Рубину"? Это не так, наверное, где-то боялись контролировать мяч. Действия Глушакова в игре? Думаю, что у Дениса передачи немного не получались, наверное, просто не пошла игра, – сказал Ребров.

"Спартак" с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 32 баллами располагается на 11-й строчке.

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