Артем Ребров: "Кононов хочет видеть меня на третьем сборе в Турции"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, что главный тренер красно-белых Олег Кононов желает видеть его на третьем сборе команды в Турции.

– В Инстаграме вы написали – скоро буду! Этим заявлением вы хотели себя подбодрить или таково мнение медиков?

– К сожалению, врачи говорят, что обычно с подобными травмами восстановление проходит три-четыре месяца. Просто мне хотелось показать, что, как некоторые предрекают, я не думаю заканчивать. И самое главное, что в это меня поддерживают Кононов, наш вице-президент Наиль Измайлов, врач Вартапетов, тренер вратарей Тудор, с которыми я общался по телефону. Так что к летним сборам постараюсь быть в полной боевой готовности. Кстати, на днях Вартапетов сообщил мне приятную новость.

– Интересно, какую же?

– Олег Георгиевич хочет видеть меня на третьем сборе в Турции. А после него я поеду в Италию снимать повязку и начну нагружать плечо. Так, что будем и дальше вместе служить "Спартаку"!

– Вся команда на матч с "Ростовом" вышла в майках с надписью "Артем, выздоравливай!" Это стало сюрпризом, и кому принадлежит подобная идея?

– Традиция поддерживать своих в трудную минуту появилась с приходом Кононова. Так было с Ещенко, Глушаковым, Жиго, Зобниным. Так что сюрпризом это не оказалось. Но подобные акции, конечно же, приятны. Что касается автора идеи, то это, скорее всего, коллективное творчество. (Александр Львов)

Артем Ребров: "На третьем сборе буду вместе с командой"