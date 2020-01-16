Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о фильмах и сериалах, которые успел посмотреть за время отпуска. Футболист порекомендовал мультфильм «Клаус», фильм «Дело Ричарда Джуэлла» и сериал «Мандалорец», а вот «Ведьмак» оставил у него противоречивые чувства.

— Обязательно посмотрел «Клаус». Вчера я был на... «Дело Ричарда Джуэлла». Основан на реальном событиях. Потрясающая игра актеров. Я был восхищен этим фильмом, прямо «вау».

Сериал «Мандалорец». Это не то, что «Дисней» сейчас испортил «Звездные войны», это безобразие. Сериал потрясающий.

«Ведьмака» тоже советую всем ценителям, кто читал. Особенно кто читал. Кто не читал — они ничего не поймут вообще.

В принципе, и я читал, и многие, кто читал, половины не понимали вообще. Подбор актеров — это катастрофа. Генри Кавилл — да. Но только в этом фильме побольше было бы действий, а не болтовни. Плюс, конечно, безобразный кулончик, ненастоящий медальон волка.

Ну и актеры... Трисс Меригольд, Вильгефорц просто индус! Меня прям почему-то разрывает. Ну это вообще безобразие. Я большой поклонник «Ведьмака», черт возьми, Геральда из Ривии. Расстроился немножко.

Его ждал все-таки больше, но жду, знаю, что уже объявили продолжение игр, это потрясающая новость.