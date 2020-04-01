Артем Дзюба сообщил, что в «Зените» крупные штрафы за нарушение карантина

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что в клубе ввели штраф для футболистов за выход из дома без уважительной причины во время пандемии коронавируса. По его словам, он строго соблюдает все меры предосторожности.

— Я постоянно мою руки и никуда вообще не выхожу. Все больше на жене. Выходить можно только экстренно, — сказал Дзюба в прямом эфире в Instagram Тины Канделаки. — У нас строжайший запрет от «Зенита» — можно выйти только в аптеку или в магазин. Вплоть до штрафов. Какой? Я не знаю. Может быть, месячная зарплата. Все очень строго.